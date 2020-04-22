Определить «нулевого пациента» COVID-19 пока невозможно

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22 апреля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заявления о том, что установлен «нулевой пациент» с коронавирусом, являются довольно сомнительными, считает старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Кандидат биологических наук объяснил, что определить первого заболевшего крайне сложно даже для опытных вирусологов, передает КП. «Я бы даже сказал, что абсолютно не решен вопрос о том, действительно ли все началось именно в Ухане? Мы даже не знаем, напрямую ли люди получили коронавирус от летучих мышей или с переходом от каких-то других млекопитающих», - сказал он.

Специалист считает, что потребуется много времени, чтобы установить, как произошло первое заражение человека коронавирусом COVID-19. Он назвал все существующие на сегодняшний день теории по данному вопросу абсурдными.