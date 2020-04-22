В России обнаружен новый крупный очаг коронавируса - именно больницы становятся местами массового заражения

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22 апреля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

В России обнаружен новый крупный очаг коронавируса в больнице. На этот раз во Владивостоке. Там болезнь подтвердилась у 42 человек, 17 из них — это медработники, сообщает правительство региона. На карантин уже закрыли урологическое и хирургическое отделения городской клиники №2.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что основная доля очагов COVID-19 в России приходится именно на медицинские организации. На карантин по всей стране закрыты десятки больниц, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Красноярске и Ижевске.

По всей стране медики и пациенты постоянно сообщают о нехватке средств защиты — масок, спецкостюмов и антисептиков, а у медика из Тверской области вообще случилась истерика, когда она сама попала в инфекциооное отделение и увидела, в каких уловиях там лечат пациентов.