«Я сейчас уйду отсюда. Кто меня остановит?», медик из Твери в инфекционной больнице в истерике записала видео

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Медик из Твери с двусторонней пневмонией попала в инфекционную больницу. Ее поразило, что в медучреждении нет элементарного и не соблюдаются никакие меры безопасности. Женщина в истерике записала видео.

Она рассказала, что ни у персонала, ни у больных нет масок, удобства находятся на этаже и они общие для всех, постельное белье все в дырах, а пластиковую одноразовую посуду сказали не выбрасывать, потому что иначе завтра будет нечем и не из чего есть. Анализ на коронавирус у нее взяли, но никто не может сказать, сколько ей ждать результата, и врачи говорят, что если она и не больна сейчас, то уже точно заразилась от других пациентов в больнице.

«Это какой-то страшный сон... Я не знаю... Это не со мной происходит... Я могу сказать одно: я уйду сейчас отсюда, кто меня остановит? Кто меня остановит, я сейчас отсюда уйду?! Я не могу, я с ума схожу просто, вы понимаете?.. Это 21-й век?!! Вы 14 самолётов в Италию отправили и в США! Ну что, депутаты от "Единой России", посмотрите, как вот это вот люди лежат...Это инфекционная больница, посмотрите...Мне страшно? А вам?», - говорит женщина на камеру.