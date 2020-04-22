Роспотребнадзор зарегистрировал более 20 видов кожных антисептиков с начала 2020 года

В России выросло число заявок на регистрацию дезинфицирующих средств, в том числе, кожных антисептиков.
С начала 2020 года зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика. Об этом сообщает Роспотребнадзор - именно сюда предприниматели обращаются за получением разрешительных документов.
Рост числа заявок в ведомстве связывают с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Все средства, зарегистрированные в установленном законом порядке, прошли необходимый комплекс исследований, а также соответствия требованиям нормативной документации», – говорится в сообщении.
За последние 10 лет Роспотребнадзор зарегистрировал 4131 дезинфицирующее средство, из которых 422 являются кожным антисептиком.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школьникам меньше пользоваться гаджетами.