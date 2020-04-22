Роспотребнадзор зарегистрировал более 20 видов кожных антисептиков с начала 2020 года

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22 апреля 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Антисептик. Фото: сайт Роспотребнадзора

В России выросло число заявок на регистрацию дезинфицирующих средств, в том числе, кожных антисептиков.

С начала 2020 года зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика. Об этом сообщает Роспотребнадзор - именно сюда предприниматели обращаются за получением разрешительных документов.

Рост числа заявок в ведомстве связывают с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Все средства, зарегистрированные в установленном законом порядке, прошли необходимый комплекс исследований, а также соответствия требованиям нормативной документации», – говорится в сообщении.

За последние 10 лет Роспотребнадзор зарегистрировал 4131 дезинфицирующее средство, из которых 422 являются кожным антисептиком.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школьникам меньше пользоваться гаджетами.