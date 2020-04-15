Роспотребнадзор рекомендовал школьникам меньше пользоваться гаджетами

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 апреля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали родителям ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников.

Это особенно важно в период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером.

«Постарайтесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головная боль – появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и обратиться за консультацией к врачу.

По данным гигиенических исследований от 30 до 50 % школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали ограничить выход работников во время перерывов и обеда.