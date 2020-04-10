В Роспотребнадзоре призвали ограничить выход работников во время перерывов и обеда

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10 апреля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре обратились к работодателям с рекомендацией не выпускать сотрудников за пределы территории организации во время обеденных перерывов из-за распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты призвали максимально ограничить передвижение работников по территории организации во время перерывов в рамках выполнения должностных обязанностей. При этом если в офисе нет специально оборудованной обеденной зоны, то для приема пищи следует выделить комнату с раковиной для мытья рук и средствами дезинфекции. На рабочем месте обедать запрещается. Если столовая есть, то стоит определить время для ее посещения, добавили в ведомстве.