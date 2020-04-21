Воробьев считает, что режим самоизоляции в Подмосковье будет продлен на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 21 апреля, сообщил, что режим по ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции будет продлен в Подмосковье на майские праздники.
По оценке главы Подмосковья, эффект от введения пропускной системы, , которую сопровождают сотрудники полиции, в области заметен на всех видах общественного транспорта: на железнодорожном транспорте, автобусах.
Воробьев также отметил, что водителей без цифровых пропусков власти будут выявлять преимущественно в городах, так как у Московской области территория большая, дорожных камер не хватает.
В Москве нарушителей по камерам будут выявлять с 22 апреля.