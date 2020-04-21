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21 апреля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Госпитализирован председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Лисовец почувствовал недомогание накануне вечером. У него появились признаки ОРВИ.

Чиновника положили в больницу №40. Лисовец сообщил, что намерен исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. Временно исполнять обязанности председателя комитета по здравоохранению будет заместитель Лисовца Андрей Сарана. Все рабочие совещания переведены в дистанционный режим.

«Дорогие друзья, вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРВИ, и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно», — заявил Лисовец в видеообращении.

Все коллеги Лисовца сдали анализы на COVID-19. Их контакты ограничены.

Петербург находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья по числу зараженных коронавирусной инфекцией.