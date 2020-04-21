Онищенко считает, что Россия может обогнать Японию по продолжительности жизни

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21 апреля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer: Правда Комсомольская

Россия в будущем может обогнать Японию по уровню средней продолжительности жизни в стране, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«У нас есть все условия, может быть, даже получше, чем у японцев, потому что у нас все-таки не мононация», - уверен он. Онищенко отметил, что в первую очередь увеличение продолжительности жизни зависит от привычек и образа жизни россиян.

«То поколение, которое сейчас взрослеет, по сравнению с моим поколением, отличается в лучшую сторону, потому что они начинают понимать реальную цену жизни, здоровью», - добавил депутат.