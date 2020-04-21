Полномочия сотрудников полиции планируют расширить

Это третья попытка МВД поправить принятый в 2011 году действующий закон «О полиции»: нынешняя его редакция, считают в министерстве, не позволяет полицейским эффективно выполнять свои задачи.
Соответствующий законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной работе и скоро должен быть внесен в Госдуму.
Теперь ситуаций, когда уже приведший оружие в боевую готовность при наличии серьезных угроз полицейский будет иметь право стрелять, станет больше: такое будет возможно не только если задерживаемый приближается к сотруднику полиции, и или «прикоснулся» к его табельному оружию, но и если гражданином совершены неопределенные «иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения».
В соответствии с новым законопроектом можно будет «временно огораживать» не только места преступлений или административных правонарушений, но и места проведения массовых публичных мероприятий.
Также при нововведении теперь если у полицейского есть «основания полагать», будто гражданин несет или провозит что-то не то, он сможет провести досмотр граждан, их вещей и автомобилей.
Можно будет также проникнуть в квартиру или взломать автомобиль без согласия владельца, если надо провести задержания подозреваемых в совершении преступлений или тех, на кого очевидцы укажут как на совершивших преступление.
Вскрыть автомобиль и проникнуть в него можно будет и тогда, когда в нем нарушитель ДТП «с признаками алкогольного опьянения».
Выполнявший обязанности, возложенные на полицию, не будет подлежать преследованию.