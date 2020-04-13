Мужчина устроил стрельбу в квартире в Москве

В одной из столичных квартир на улице Воронцовские Пруды мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Конфликт произошел на почве деления долей квартиры. Мужчина, который находился в квартире, отказался пускать второго дольщика. Тот вызвал полицию. Как только дольщик с полицейскими попытались демонтировать дверь, мужчина, находящийся в жилище, открыл огонь.
В результате долгих переговоров с полицией мужчина все-таки открыл дверь и сдался полиции. Пострадавших в результате происшествия нет. В квартире работают следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.