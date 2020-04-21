На Украине подали в суд на закрытие границ

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21 апреля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба окружного административного суда Киева

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В киевском суде будет рассмотрено дело о закрытии границ. Это решение украинских властей стало поводом для судебного разбирательства.

Первое слушание назначено на май. Кто именно выступил с исковым заявлением неизвестно. Заявитель требует признать незаконным распоряжение «О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

«Истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение Правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения», — пояснила пресс-служба окружного административного суда Киева, в котором будет рассматриваться исковое заявление.

На Украине эпидемиологическая ситуация одна из сложнейших в мире. Коронавирус туда пришел в разгар эпидемии свиного гриппа.