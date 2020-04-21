Врач объяснил, когда в Москве могут смягчить режим самоизоляции

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21 апреля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Хирург Денис Кондратьев рассказал, как должна измениться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице, чтобы власти Москвы смягчили введенный всеобщий режим самоизоляции.

«Как минимум, когда не будет смертности и не будет такого количества зараженных пациентов. Сейчас динамика не в нашу пользу пока», - сказал специалист.

Он отметил, что заболевание во многих случаях быстро переходит в тяжелую форму, а на ранних стадиях не у всех удается его диагностировать вовремя. Также до сих пор остается непонятно, какими препаратами следует лечить от коронавируса, передаёт Мир24.