Киево-Печерская лавра попросила о помощи

Один из первых монастырей Киевской Руси, Киевско-Печерская лавра оказалась в сложной ситуации. Такое объявление появилось на сайте Helplavra.
На сайте Helplavra сообщение о трудной ситуации главнейшей православной святыни в числе свежих.
«Друзья, наша святыня Киево-Печерская Лавра со своими молитвенниками оказалась в сложной ситуации», — это одна из последних публикаций: «Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи».
Далее в тексте процитирован номер счета, на который предлагается переводить деньги. Они будут распределены по трем направлениям.
- Больница и реанимация;
- Семинария;
- Лазарет лавры.
Ранее в Киево-Печерской лавре была выявлена вспышка коронавируса.