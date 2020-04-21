Киево-Печерская лавра попросила о помощи

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21 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: helplavra

фото с сайта helplavra

Один из первых монастырей Киевской Руси, Киевско-Печерская лавра оказалась в сложной ситуации. Такое объявление появилось на сайте Helplavra.

На сайте Helplavra сообщение о трудной ситуации главнейшей православной святыни в числе свежих.

«Друзья, наша святыня Киево-Печерская Лавра со своими молитвенниками оказалась в сложной ситуации», — это одна из последних публикаций: «Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи».

Далее в тексте процитирован номер счета, на который предлагается переводить деньги. Они будут распределены по трем направлениям.

Больница и реанимация; Семинария; Лазарет лавры.

Ранее в Киево-Печерской лавре была выявлена вспышка коронавируса.