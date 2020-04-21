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Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга объявил, что болен

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга объявил, что болен
Фото: pixabay.com

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что заболел. Он сообщил, что принял решение лечь в больницу, но собирается оттуда продолжать работу удалённо.

«Вчера вечером у меня появились симптомы острого респираторного заболевания. И я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно», - сказал Лисовец.

Он отметил, что все его коллеги остались на рабочих местах, однако сдали тесты на коронавирус. Лисовец добавил, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться тяжелой.

АБ

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