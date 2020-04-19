В Санкт-Петербурге более 40 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

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19 апреля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге более сорока пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа находятся в реанимации.

«Разное состояние пациентов: кто-то из них находится на амбулаторном лечении, это 370 пациентов. Соответственно, их состояние нетяжелое. В отделениях реанимации находятся с диагнозом COVID-19 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ», - поделился он в эфире Телеканала 78.

По его словам, с 18 апреля они начали выписывать пациентов с клиническими улучшениями болезни и помещать на домашнее лечение, если позволяет обстановка в семье.

«…нет пожилых пациентов, нет детей до трех лет и нет беременных женщин, и может быть обеспечена возможность пребывания пациента в изолированном помещении», - уточнил он.

Лисовец добавил, что в регионе зарегистрировано 1760 заболевших, из них 245 – выздоровели, за минувшие сутки-32. При этом умерли - 8.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области умер пациент с отеком головного мозга и легких из-за коронавируса.