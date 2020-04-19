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В Нижегородской области умер пациент с отеком головного мозга и легких из-за коронавируса

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области умер пациент с отеком головного мозга и легких из-за коронавируса
фото:pexels.com

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе скончался пятый пациент с диагностированным у него коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.

«Мужчина 1960 года рождения. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек легких и мозга. На печальном счетчике появится в понедельник», - уточнил он. 

Мелик-Гусейнов добавил, что к аппаратам ИВЛ подключено 17 человек, а также медучреждения имеют достаточное количество дополнительных коек.

Общее количество заражённых на территории Нижегородской области составило 646 человек, из них 21-выздоровел. За минувшие сутки выявлено 129 больных.

Ранее сообщалось, что в Тульской областной клинической больнице скончались две женщины с пневмонией после длительного  самолечения. 

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