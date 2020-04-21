Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В сеть попало видео, как мэр Геленджика забыл выключить прямую трансляцию и обругал свою помощницу

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

В сеть попало видео, как мэр Геленджика забыл выключить прямую трансляцию и обругал свою помощницу
фото из соцсети

Мэр Геленджика Алексей Богодистов забыл выключить прямую трансляцию, обругал свою помощницу в эфире и в завершении извинился: «Господи, прости». Мэр Геленджика так эмоционально отреагировал на то, что его помощница Яна Скорикова отвлекала его во время эфира.

Богодистов высказался нецензурно. Видеозапись эфира опубликовано изданием Baza в Telegram-канале во вторник, 21 апреля. 

Напомним, замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников оскандалился в аэропорту Ижевска, обматерив сотрудников за то, что попросили его предъявить паспорт. Вскоре чиновника его исключили из «Единой России» и лишили должности замминистра.

ИЧ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью