В сеть попало видео, как мэр Геленджика забыл выключить прямую трансляцию и обругал свою помощницу

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21 апреля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Мэр Геленджика Алексей Богодистов забыл выключить прямую трансляцию, обругал свою помощницу в эфире и в завершении извинился: «Господи, прости». Мэр Геленджика так эмоционально отреагировал на то, что его помощница Яна Скорикова отвлекала его во время эфира.

Богодистов высказался нецензурно. Видеозапись эфира опубликовано изданием Baza в Telegram-канале во вторник, 21 апреля.

Напомним, замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников оскандалился в аэропорту Ижевска, обматерив сотрудников за то, что попросили его предъявить паспорт. Вскоре чиновника его исключили из «Единой России» и лишили должности замминистра.