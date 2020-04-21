В сеть попало видео, как мэр Геленджика забыл выключить прямую трансляцию и обругал свою помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богодистов забыл выключить прямую трансляцию, обругал свою помощницу в эфире и в завершении извинился: «Господи, прости». Мэр Геленджика так эмоционально отреагировал на то, что его помощница Яна Скорикова отвлекала его во время эфира.
Богодистов высказался нецензурно. Видеозапись эфира опубликовано изданием Baza в Telegram-канале во вторник, 21 апреля.
Напомним, замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников оскандалился в аэропорту Ижевска, обматерив сотрудников за то, что попросили его предъявить паспорт. Вскоре чиновника его исключили из «Единой России» и лишили должности замминистра.