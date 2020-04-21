Бывший советник Путина рассказал, почему россияне не должны бояться «цифрового рабства»

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21 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Бывший советник президента РФ, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, почему россиянам не нужно переживать о том, что они могут попасть в «цифровое рабство».

В пятницу, 17 апреля, в Госдуме во втором чтении был принят законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ», который насторожил некоторых жителей страны.

«Во-первых, у нас есть несколько ведомств, которые так или иначе ведут свои реестры... У нас достаточно большой объем данных, хранимых в каждом ведомстве. Поэтому как-то смешно в 2020 году не иметь единого реестра и что в связи с этим понадобилось единое законодательство», - объяснил Клименко. Он добавил, что новый реестр будет абсолютно безопасен для россиян.