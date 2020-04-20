Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

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20 апреля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: staryiy.livejournal.com

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.

Этот проект со звучной аббревиатурой ЕФИР будет содержать все данные на каждого человека, собранные из всех информационных систем России. Пока в этот, по словам авторов, "золотой идеальный профиль" войдут около 30 видов сведений о человеке: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, все данные о физическом лице, об образовании, о всех местах его работы, сведения о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, сведения о регистрации в качестве ИП, о постановке на воинский учет, регистрация в системах ОМС, соцстраха и пенсионной системе, документы об образовании/учебе, квалификации, о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени/звания, сведения о всех родственных связях и т.д.

Основу ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года. Но так как цифровизация предполагает собрать вообще все данные о человеке, включая медицинские карты, истории болезни, всю информацию из баз МВД, Минобороны, Минобрнауки, внебюджетных фондов и т.д., то проект ЕФИР вскоре может открыть доступ государства ко всей информации о россиянах.

В последние годы почти на каждом заседании правительства обсуждалась масштабная цифровизация страны. Был принята "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы", утвержден национальный проект "Цифровая экономика России 2024" и т.д. Принятый законопроект депутаты доработали, переделав его более чем на треть, внеся 16 поправок и засекретив часть регистра со сведениями о лицах, находящихся под госзащитой или под государственной охраной.

Единый регистр может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Его держателем станет Федеральная налоговая служба (ФНС), но сведения о платежеспособности граждан, о доходах и налоговых поступлениях в него не попадут, заверили в ведомстве. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года установлен переходный период, в течение которого будут отрабатываться особенности создания и ведения регистра о населении, формирования и использования содержащихся в нем сведений.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его реализация позволит улучшить качество госуправления, сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность борьбы с мошенничеством в части получения мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Доступ к сведениям о себе в регистре получит каждый гражданин, поэтому после вступления закона в силу гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.

Как заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета по информполитике, депутат Александр Хинштейн, эта инициатива является "первым шагом к цифровизации" российского общества. "В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает", - сказал Хинштейн.

Замруководителя ФНС Виталий Колесников также сослался на ситуацию с коронавирусом, отметив, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы (на фоне введения ограничений в связи с коронавирусом), что у нас нет нормального объективно счетного понятия семьи, домохозяйства. Соответственно, мы не понимаем, какой среднедушевой доход семьи, как оказывать адресные меры социальной поддержки, чем мы сейчас пытаемся заниматься. И собственно, как это оценивать, не забирая какие-либо данные у человека, у членов его семьи".

С октября 2018 года все записи актов гражданского состояния уже совершаются в едином "облаке" в центрах обработки данных ФНС, которая стала оператором единого реестра. "Вот эти 8 млн записей и еще 540 млн (мы конвертируем все актовые записи, которые сохранились на территории РФ с 1926 года - эту работу мы заканчиваем к концу года), вот этот реестр ЗАГС наряду со сведениями МВД России станут основой единого реестра населения, в котором будет рождаться так называемый "золотой профиль" по данным этих двух ведомств, который будет включать в себя основные идентификаторы личности, включая паспорт, место рождения и так далее..., и идентификаторы других информационных систем. Это ни в коем случае не дублирование, а это приведение всех систем к одному знаменателю. Соответственно, реестр населения будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", который будет обогащаться сведениями 12 остальных поставщиков. Примерно 30 видов сведений, которые они будут давать", - сообщил замглавы ФНС Колесников на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.

По оценке одной из крупнейших аудиторских компаний мира KPMG, основная цель создания регистра заключается в более точном определении групп лиц, которым нужна адресная помощь государства. В фискальных целях эту базу данных можно будет использовать, если указать в ней имущество, которым владеет человек, его накопления и активы в российских и зарубежных банках и нефинансовых организациях (остатки на счетах, стоимость портфелей ценных бумаг, страховки и т. п.), а также расходы - как минимум по тратам через банковские счета и снятие наличных, пишет "Коммерсант". Таким образом, можно будет сопоставить официально декларируемую доходную часть и расходы, а в случае существенного расхождения и отсутствия достаточных доходов других членов семьи и близких родственников задать вопросы об источнике доходов.

Идея цифровизации общества в последнее время обсуждается постоянно - у нее становится все больше как сторонников, заявляющих, что это поможет контролировать ситуацию во время глобальных катаклизмов, подобных нынешнему, так и противников, отмечающих, что население в конце-концов попадет в "цифровой концлагерь".

Бывший депутат Госдумы, экс-первая ракетка мира Марат Сафин даже напрямую связал охватившую планету вспышку пандемии коронавируса с заговором теневого мирового правительства с целью чипирования людей через вакцину. Сафин, будучи общественным советником по вопросам спорта председателя Госдумы VII созыва Вячеслава Володина, заявил, что "с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору". "Просто скоро будем ходить с чипом. Весь мир же посадили домой, так что все работает", - добавил он.

"Есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры - это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит", - подчеркнул Сафин. "Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг - вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель - он просто знал", - уверен Сафин.