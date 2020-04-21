Лавров заявил о скором возобновлении авиасообщения с Грузией

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21 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия надеется в скором времени решить вопрос о восстановлении авиационного сообщения с Грузией. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и рассказал, что этому может помешать.

Когда на самом деле это произойдет - российский министр не уточнил, но добавил, что для Москвы главное, чтобы "не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия".

Об этом шла речь в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходил в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что РФ готова рассмотреть вопрос об открытии торгового представительства в Грузии, если соответствующее предложение будет получено.