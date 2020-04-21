Лавров: РФ готова рассмотреть вопрос об открытии торгового представительства в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что РФ готова рассмотреть вопрос об открытии торгового представительства в Грузии, если соответствующее предложение будет получено.

В рамках онлайн-общения с участниками круглого стола Фонда поддержки публичной дипломатии А.М. Горчакова Лавров подчеркнул, что торговые представительства предполагают наличие каких-либо договоренностей между странами. Российский дипломат не уверен, что если такое представительство будет открыто, то "это резко добавит преимуществ", однако Москва непременно рассмотрит данную возможность, если со стороны Тбилиси поступит подобное предложение.