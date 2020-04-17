Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло отметки 370 человек

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17 апреля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Грузии число зараженных коронавирусом за ночь увеличилось на 22 и достигло 370. Также известно, что уже вылечились 77 человек.

Отмечается: смертельных случаев в стране 3, в режиме карантина находятся 5079 жителей, под медицинским наблюдением 558.

Правительство Грузии решило продлить чрезвычайное положение до 10 мая, вместе с этим запрещен въезд и выезд в крупные города страны, в том числе в Тбилиси. Советник премьера Ираклий Чиковани заявил на брифинге, что страна переходит в фазу быстрого распространения вируса.

Ранее в Карелии за сутки проведено 575 исследований на наличие коронавируса нового типа, два из них дали положительный результат.