Источники в кабмине сообщили, что Мишустин поручил регионам ввести цифровые пропуска как в Москве

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21 апреля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Открытые медиа

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Премьер-министр Михаил Мишустин почти неделю назад по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дал поручение ввести цифровые пропуска не только в Москве, но и в регионах.

Эту информацию подтвердил источник в аппарате кабмина «Открытых медиа». По поручения Мишустина Минкомсвязи поможет наладить пропускную систему по всей стране, Минтранс — подключить к ней транспортную сеть, а МВД — организовать проверку пропусков.

Пример Москвы по введению цифровых пропусков признан успешным. Глава кабмина предписал региональным властям перенять этот опыт. С 22 апреля в Москве передвижения по городу на автомобиле будет фиксироваться камерами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в северной столице пропускную систему, такую же, как в Москве, могут ввести.

Напомним, Госдума приняла документ о цифровизации населения.