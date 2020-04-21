Госдума отказалась от ремонта и сэкономленные сотни миллионов направит бизнесменам и населению

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21 апреля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look, здание Госдумы

700 миллионов рублей, освободившиеся в связи с отменой ремонта зданий нижней палаты парламента, будут направлены на поддержку бизнеса и граждан, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

"Здание не ремонтировалось почти три десятка лет. В прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты. Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.