В ЮВО опровергли сообщения СМИ о вводе федеральных войск в Чечню

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21 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Саперы, фото с сайта structure.mil.ru

Представитель Южного Военного округа (ЮВО) опроверг сообщения СМИ о вводе дополнительных войск в Чечню. Начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев уточнил, что в Чеченской республике мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой к пункту постоянной дислокации.

О введении дополнительных войск в Надтеречный район Чечни ранее написала «Новая газета».

На сайте ЮВО есть подробная информация о действиях военнослужащих в последние дни. Саперы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке общевойсковых полигонов площадью более 1,5 тыс. га, расположенных на территории Чеченской республики.

До начала летнего периода обучения военнослужащим предстоит провести очистку территорий полигонов Гвардеец, Калиновский и Альпийский от неразорвавшихся боеприпасов. К работам привлечено более 40 единиц специальной техники.