Верховный суд разъяснил, в каких случаях следует заменить штрафы на предупреждение в режиме самоизоляции

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21 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Пленум Верховного суда РФ. Фото: сайт ВС РФ

Верховный суд России считает, что люди, которые далеко отошли от дома без веской причины, не подлежат штрафу за нарушение эпидемиологических норм, и призвал в качестве санкции использовать предупреждение.

Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. В частности, суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, но не были поставлены на учет как инфицированные коронавирусом или контактировавшие с больными.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, лица, прибывшие в Россию из эпидемически неблагополучного государства, а также те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Минюст России предлагает не повышать штрафы в новом КоАП.