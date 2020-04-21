Минюст России предлагает не повышать штрафы в новом КоАП

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21 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

КоАП. Фото: сайт Госдума РФ

В новом Кодексе об административных нарушениях размер штрафов должен сохраниться на уровне действующего законодательства. Такое предложение прозвучало на совещании в Минюсте.

В новом Кодексе об административных нарушениях, который разрабатывается сейчас, размер штрафов нужно сохранить на уровне действующей версии КоАПа и повышать их нецелесообразно, считают участники совещания, в котором, помимо главы Минюста Константина Чуйченко, участвовали представители Госдумы, Совфеда, органов исполнительной власти, Генпрокуратуры, правительства Москвы и «Деловой России», сообщается на сайте ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАПа предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

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