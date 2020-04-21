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Мужчина погиб при попытке сбежать из коронавирусного обсерватора всего за несколько часов до выписки

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина погиб при попытке сбежать из коронавирусного обсерватора всего за несколько часов до выписки

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из коронавирусного обсерватора всего за несколько часов до выписки. При этом сам он, ка показали тесты, был абсолютно здоров.

Мужчина, помещенный на карантин как контактировавший с больной коронавирусом неоднократно пытался покинуть стены учреждения и до этого несчастного случая. После нескольких неудачных попыток  проскользнуть незамеченным через дверь,  он попытался выбраться из обсерватора через окно. Он связал шторы, но не удержался и рухнул на землю. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Отметим, что последний тест не выявил у него коронавируса,  и если бы врачи вовремя сказали ему, что в ближайшее время его выпишут, трагедии можно было бы избежать, сообщает канал Readovka.

БИ

Здоровье

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