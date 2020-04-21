Без больницы и квартир

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Если в краевом центре с размещением больных коронавирусом проблем пока не наблюдается, то, в Советско-Гаванском районе, вероятно, таковые есть. Во всяком случае, как стало известно редакции издания от депутата городского Совета депутатов Советской Гавани Светланы Балашовой, заболевшим выделили этаж в районной клинике с ужасными условиями. Да и врачей в городе почти не осталось, потому что не едут в удалённый от краевого центра район молодые специалисты. В городе попросту негде их разместить.

– Став губернатором, Сергей Фургал обещал выделить деньги на строительство дома для врачей и построить городскую клинику в Советской Гавани. Но до сих пор ни того, ни другого нет, – рассказала депутат. – Только нам срочно нужно новое здание больницы и 20 квартир для медиков, которые должны приехать к нам и которых негде поселить. В нынешней больнице работают одни пенсионеры. Они уже физически не могут выдерживать нагрузки, особенно с обострением ситуации, связанной с коронавирусом. Если они уйдут, у нас останется один врач на всю больницу.

Я предлагала купить квартиры врачам на вторичном рынке жилья, но губернатор во время посещения нашего района отмёл эту идею. Сказал – надо строить. Глава Советской Гавани даже землю выделил под это в центре города. Но ничего до сих пор не сделано.

Между тем, президент страны говорит, что строительство больниц должно быть в приоритете. Но почему-то до Советской Гавани до сих пор очередь не дошла, несмотря на то что проект есть. Только на его экспертизу требуется три месяца. А больница нужна сейчас.