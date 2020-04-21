Чешский мятеж глазами чекиста

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Алексей Яловенко

Старейшая общественно-политическая газета региона «Челябинский рабочий», издавалась в Челябинске со 2 февраля 1926. А 27 мая 1926 года, за подписью Чеснокова, в газете вышла статья «Чехословацкая авантюра», посвященная восстанию легионеров чешского корпуса в Челябинске. Неутомимый историк и краевед заинтересовался автором этой публикации.

И вот, что выяснилось с 24 июля 1919 года по 19 октября1919 г. начальником челябинской тюрьмы был назначен весьма колоритный субъект - Дмитрий Чесноков. Судя по некоторым заметкам, он явно любил выпить, хотя и «не допивался до конца». Как довольно туманно пишут в летописях «прибыл он в Челябинск вместе со всеми».

С октября 1919 года по февраль 1920 года Чесноков был помощником начальника городской милиции и начальником милиции 4-го района, был в Омске на юридических курсах, по окончанию которых, прибыв в Челябинск, был направлен в ГПУ (бывшее ЧК), где с мая 1920 года по октябрь или сентябрь 1921 года работал в должностях Помощника уполномоченного и техника по документам, уволился по болезни. В конце 1921 года и начале 1922 года работал в Железнодорожном райкоме ВКП, в 1922 году месяцев 8-9 работал в Транспортном ГПУ в должности уполномоченного и начальника агентурно-информационного отдела. Из транспортного ГПУ ушел, вернее, был отозван согласно постановлению контрольной комиссии (за выпивку) и личного заявления.

А вот наиболее яркие фрагменты биографии первого при советской власти начальника челябинской тюрьмы, члена ВКП (б) с 1917 года, челябинской организации, п/б № 146008, Чеснокова Дмитрия Ивановича, написанной им самим в 1926 году (орфография и пунктуация сохранены):

- До 1917 года я не разбирался и не имел понятия о политических партиях, да и вообще в политике был профан, но инстинктивно чувствовал кто враг, а кто друг рабочего класса и в то же время во мне развивались инстинктивные взгляды анархиста.

- С 1917 года начинается моя сознательная жизнь, как в области политической, так и бытовой. До вступления в партию меня считали анархистом, в то время я защищал сторону большевиков. Некоторые товарищи часто мне говорили, почему ты не вступаешь в партию, ведь ты хотя и беспартийный, но стоишь на стороне большевиков, я на это отвечал, подождите ребята, что вступить никогда не поздно, дайте присмотреться и вот в самый момент реакции временного правительства и травли на большевиков после Июльских событий я вступаю в партию.

- После Октябрьской революции, как красногвардеец, принимаю участие в борьбе с реакционно-настроенным казачеством, после Чехословацкого переворота работал в контрразведке Челябинской подпольной организации ВКП(б) (как военный шпион).

- В 1920 году работая в ГПУ, где под моим частично руководством и непосредственным участии была ликвидирована подпольная организация белогвардейцев под названием «Голубая армия». В 1921 году участвовал, как уполномоченный контр разведки на Мокушенском боевом участке по ликвидации, в Курганском, Ишимском уездах кулацко-эсэровского восстания.

- С февраля 1924 года был командирован в деревню в Миасский район Челябинского округа Зав. Орготделом Райкома ВКП (б), где проработал до июня (по болезни был снят) лечился, август и сентябрь работал Зав.детдома.

- С 1 октября 1924 года работаю в должности Заведующего политической секцией Челябинского Окружного архбюро и уполномоченного Истпарта Челябинского Окружкома. ВКП(б) . Последнее время временно исполняю должность Зав. Окружного архбюро.

Дмитрий Иванович описывал начало чехословацкого мятежа в Челябинске так: «еще задолго до выступления под влиянием мелкобуржуазных и контр-революционных элементов, жаждавших свержения Советской власти, чехи вели непримиримую вражду с их мнимыми врагами, военно-пленными австро-венгерской армии на почве национальной вражды и т.п. шовинистических взглядов. Между чехами и военно-пленными не раз происходили бурные столкновения и споры, доходившие до драк, в результате чего произошло убийство одного военнопленного Иоганна Малик. Следственная комиссия Уисполкома, произведя дознание об убийстве военнопленного арестовала заподозренных в убийстве 1- чехословацких солдат, последнее (яко-бы) и послужило поводом вооруженного восстания чехословаков.

17 мая 1918 года, около 9 часов вечера, вооруженные чехи, окружив жел.дор. райисполком, задержав ряд комиссаров, двинулись к городу быстрым темпом, организованными действиями им удалось в короткий срок занять ряд важных советских учреждений, разгромив военный комиссариат, разоружив мусульманскую роту, направились к зданию Уисполкома, где уже собрались, извещенные о случившемся члены Уисполкома. Дабы уладить конфликт мирным путем, Уисполком освободил арестованных следственной комиссией чехов. После чего чехи с песнями возвратились на станцию…». Вот с таких, казалось бы достаточно обыденных событий и начался кровавый мятеж чехословаков в Челябинске.

История событий того времени известна. Именно на станции Челябинск произошёл мятеж легионеров чехословацкого корпуса, двигавшегося на восток Российской империи во Владивосток, для того чтобы оттуда через Тихий океан отправиться в Европу. Чехословацкие военнослужащие разоружили местный отряд Красной гвардии и захватили 2800 винтовок и артиллерийскую батарею из оружейного арсенала города. Объединившись с силами адмирала Колчака, легионеры захватили власть в городе и окрестностях, тем самым вступив в Гражданскую войну в России. В результате действий большевистского подполья и боёв в окрестностях Челябинска было убито более двухсот солдат чехословацкого корпуса. В сентябре 1918 года на территории кладбища (в районе современного кинотеатра имени А. С. Пушкина) была открыта памятная плита погибшим чехословацким солдатам. Но после отступления армии Колчака в 1919 году большевиками памятник был разрушен. Восстановление памятника легионерам приурочили к 93 годовщине образовании Чехословакии. Новый памятник в Челябинске был открыт в торжественной атмосфере, несмотря на отдельные протесты горожан, 20 октября 2011 года.

Памятник чехословацким легионерам (Челябинск)