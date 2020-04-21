Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мэр Ялты обратился к Сергею Аксенову с просьбой разрешить работу малого бизнеса

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Ялты обратился к Сергею Аксенову с просьбой разрешить работу малого бизнеса
Мэр Ялты Иван Имгрунт, фото соцсети

Мэр города обратился к главе Крыма с просьбой разрешить работу малого бизнеса, где нет массового скопления людей.

Об этой просьбе Иван ИМГРУНТ рассказал в ходе skype-конференции с представителями малого и среднего бизнеса. Глава администрации подчеркнул, что Ялта - специфический регион, в котором большая часть населения в той или иной степени занята в сфере бытового обслуживания, торговли и туризма.

«Искренне надеюсь на положительное решение данного вопроса, потому что сейчас это крайне необходимо не только для бизнеса, но и для жителей. При этом хотелось бы в очередной раз напомнить, что окончательное снятие ограничительных мер напрямую зависит от эпидемиологической обстановки и в большей степени - от поведения и сознательности граждан», - приводит слова Ивана ИМГРУНТА пресс-служба администрации города.

 

ГБ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью