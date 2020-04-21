В Нижегородской области зафиксировали 101 новый случай заражения коронавирусом

Еще у 101 жителя Нижегородской области подтвердили коронавирус нового типа. Соответствующую информацию утром во вторник, 21 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы правительства региона.

С начала эпидемии в Нижегородской области выявлено 860 заболевших коронавирусом граждан. 49 пациентов к настоящему моменту выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности на коронавирусную инфекцию протестированы 42 611 человек.