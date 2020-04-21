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В Нижегородской области зафиксировали 101 новый случай заражения коронавирусом

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области зафиксировали 101 новый случай заражения коронавирусом
анализ крови, XinHua
Еще у 101 жителя Нижегородской области подтвердили коронавирус нового типа. Соответствующую информацию утром во вторник, 21 апреля, предоставили сотрудники пресс-службы правительства региона.
 
С начала эпидемии в Нижегородской области выявлено 860 заболевших коронавирусом граждан. 49 пациентов к настоящему моменту выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности на коронавирусную инфекцию протестированы 42 611 человек.
 
Губернатор региона Глеб Никитин уточнил, что Нижегородская область сейчас приближается к критической и показательной точке распространения COVID-19.
ЕТ

Здоровье

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