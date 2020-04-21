Генпрокуратура описала психологический портрет малолетнего преступника​

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В России в последние три года выросло число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, несовершеннолетние ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений. В прошлом году 83% таких действий было совершено против собственности, 8% против жизни и здоровья и более 4% связано с незаконным оборотом наркотиков.

В 2019 году около 145 тыс. подростков было поставлено на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Почти половина подростков, совершивших преступления, действовала в группе.

Изучив статистику, прокуратура составила психологический портрет малолетнего преступника. В его описании подчеркиваются максимализм при отсутствии жизненного опыта, повышенная внушаемость, непримиримое отношение к запретам и предписаниям, ориентация на неформальную группу, стремление к самоутверждению.

Проблема недавно обсуждалась на совещании под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. По его мнению, в стране назрела необходимость создания новой информационной политики, направленной на молодежную аудиторию и ее медиабезопасность.