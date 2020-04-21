31 новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром во вторник, 21 апреля, предоставили в правительстве региона.

Согласно последним данным, двенадцать из новых заболевших граждан приехали в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Липецка.