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31 новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

31 новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области
пробирки, pixabay.com
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром во вторник, 21 апреля, предоставили в правительстве региона.
 
Согласно последним данным, двенадцать из новых заболевших граждан приехали в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Липецка.
 
К настоящему моменту общее количество зараженных коронавирусом нового типа в регионе составило 211 человек. Скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, еще у одного умершего положительный результат показал предварительный анализ. Вылечились 30 человек.
ЕТ
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