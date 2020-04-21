В Алтайском крае шахтер случайно заразил коронавирусом 37 человек

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21 апреля 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Алтайском крае за минувшие сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Большинство из них работники Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», расположенного в пригороде Змеиногорска.

Согласно источнику, на прошлой неделе коронавирус обнаружили у одного из сотрудников: мужчина приехал на вахту из Башкортостана и жил в общежитии. В результате заболевание получили 37 его коллег. В настоящее время многие госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской центральной районной больницы.

Кроме того, еще 4 новых случая выявлено в Барнауле.

Общее число зараженных в регионе составило 127 человек, из них 9-выздоровели.

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