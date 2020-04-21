Названы страны, где распространены самые агрессивные мутации коронавируса

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21 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedRxiv

фото: pixabay.com

Ученые из Чжэцзянского университета Китая провели исследование, которое приказало, что форма заболевания коронавирусом нового типа зависит от агрессивности возбудителя SARS-CoV-2.

Эксперты изучили образцы 11 случайных пациентов и обнаружили штаммы, которые активно проникают в клетки организма и разрушают их. Кроме того, агрессивные возбудители оказывают вирусную нагрузку в 270 раз больше, чем их слабые родственники. Однако риск летального исхода он никак не увеличивает.

Ученые отметили, что наиболее агрессивные возбудители можно встретить в Италии и Испании, а самый слабый в США (Вашингтон).

Ранее зараженные коронавирусом рассказали о первых симптомах.