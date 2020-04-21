На Ставрополье зарегистрировали 22 новых случая заражения коронавирусом

В Ставропольском крае количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 22 человека. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, общее число заболевших достигло 266.

Подчеркивается, что в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, 41 человек – в состоянии средней степени тяжести. Владимиров уточнил, что среди заболевших 28 детей.