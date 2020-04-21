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На Ставрополье зарегистрировали 22 новых случая заражения коронавирусом

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Ставрополье зарегистрировали 22 новых случая заражения коронавирусом
лаборатория, Fei Maohua/XinHua
В Ставропольском крае количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 22 человека. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, общее число заболевших достигло 266.
 
Подчеркивается, что в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, 41 человек – в состоянии средней степени тяжести. Владимиров уточнил, что среди заболевших 28 детей.
 
Известно, что с начала эпидемии скончались четыре человека, а выздоровели – 37. Отмечается, что коронавирусная инфекция к настоящему моменту охватила почти все территории края, поэтому необходимо неукоснительное соблюдение ограничительных мер.
ЕТ
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