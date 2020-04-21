Суд определит степень вины пилота самолета, потерпевшего катастрофу в Шереметьево в 2019 году

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21 апреля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК России

Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова, который пилотировал потерпевший в Шереметьево катастрофу пассажирский лайнер.

«По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении СК России.

В ведомстве полагают, что дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, стали причиной разрушения и возгорания самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Согласно проведенным экспертизам, версия обвиняемого о неисправности воздушного судна не подтвердилась. Данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна говорят о том, что во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. К действиям диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево у следователей также нет претензий – в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении Следкома РФ.