Три новых случая коронавируса выявлены в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Данную информацию предоставили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

По состоянию на 10.00 (06.00 по Москве) 21 апреля в регионе зарегистрированы еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Подчеркивается, что граждане не выезжали за пределы Новосибирской области. Одна из заболевших входит в группу риска заражения по возрасту, ей провели тест на коронавирус нового типа после того, как она обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.