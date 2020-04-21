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Три новых случая коронавируса выявлены в Новосибирской области

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три новых случая коронавируса выявлены в Новосибирской области
анализ крови, Depo Photos/Keystone Press Agency

В Новосибирской области за минувшие сутки были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Данную информацию предоставили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

По состоянию на 10.00 (06.00 по Москве) 21 апреля в регионе зарегистрированы еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Подчеркивается, что граждане не выезжали за пределы Новосибирской области. Одна из заболевших входит в группу риска заражения по возрасту, ей провели тест на коронавирус нового типа после того, как она обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличилось до 135. Четверо скончались, 16 пациентов выздоровели.
ЕТ
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