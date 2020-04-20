Российский марафонец пробежал в карантине 100 километров вокруг кровати

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20 апреля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

фото: pixabay.com

Легкоатлет из Приморья провел тренировку во время самоизоляции. Он пробежал 100 километров вокруг своей кровати. Видео появилось на youtube.

Видео опубликовал Дмитрий Якухный. Спортсмен снял свою пробежку вокруг кровати.

«Пошел восьмой час, приближаемся к отметке в 70 километров», — проговорил легкоатлет, не останавливая бег: «Всем спорт. Стоп коронавирусу. Сохраняем режим самоизоляции».

На подобную тренировку ультрамарафонца спровоцировал запрет на соревнования, который установлен из-за коронавируса. Якухный решил сохранить спортивную форму.