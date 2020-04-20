В столичном метрополитене новые правила пропускного режима начнут действовать с 22 апреля

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20 апреля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский метрополитен

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, метро Москвы

В метрополитене Москвы разъяснили, как будут работать новые правила пропускного режима в общественном транспорте. Войти на станции подземки или МЦК москвичи смогут только по “Тройке”, "Стрелке" или соцкарте.

Все остальные виды билетов некоторое время будут недействительными.

Проездные надо привязать к номеру своего цифрового пропуска не менее чем за пять часов до поездки и перед уходом из дома провести проверку привязки. Такой пропускной режим будет со среды и в любом другом наземном транспорте Москвы.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал создание столпотворения в метро из-за введения в столице цифровых пропусков.