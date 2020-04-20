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20 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае деньги от штрафов за нарушение режима самоизоляции будут направлены на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом сегодня распорядился глава региона Вениамин Кондратьев.

– Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков, – написал губернатор.

С 6 по 12 апреля в суды Краснодарского края поступило более 2000 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрено около 1500 дел. Приостановлена деятельность 74 предприятий. К наказанию в виде штрафа привлечено более 1200 физических лиц.

С 14 апреля 2020 года судами края рассмотрено более 130 дел об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По 75 из них судами принято решение о наложении административного штрафа в размере от 1000 до 3 000 рублей.