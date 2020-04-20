Специалисты заявили, что урожай зерна станет рекордным в этом году

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20 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Специалисты Российского зернового союза заявили, что урожай зерна может побить исторический рекорд в нынешнем году.

Согласно прогнозам, показатели пересекут отметку в 135,5 миллиона тонн. Отмечается, что урожай зерновых в минувшем году составил более 120 миллионов тонн. Эта цифра на 6,5 процента больше, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что минсельхоз Коми объявил отбор заявок на предоставление субсидий на мероприятия по техперевооружению. Отмечается, что на эти цели из бюджета республики выделят почти 37 миллионов рублей. Средства пойдут на техническое и технологическое обновление сельского хозяйства.