Как эффективно учиться дома и не сойти при этом с ума – родителям и детям

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

фото: соцсети

«После попытки в течение 30 минут обучать моего шестилетнего ребёнка, я понял, всем учителям следует платить по 1 миллиону рублей в год!» – этот и другие похожие комментарии отчаявшихся родителей появились в сети после нескольких недель карантина. Дети просятся в школу, родители нервничают, а учителя работают круглосуточно. Почему учёба дома стала настоящим испытанием? Как организовать обучение на самоизоляции и не сойти с ума, разбирались «Аргументы недели».

Родители в деле

Коронавирус не остановил учебный процесс, однако значительно изменил его формат. Школьный класс переместился домой, а педагоги освоили способы дистанционного обучения. В дело идут социальные сети, YouTube, видеоконференции, образовательные платформы. Учиться можно даже по WhatsApp. Несмотря на разнообразие ресурсов, для многих родителей обучение дома – настоящий стресс. Мы пообщались с мамой четвероклассницы Марией Бабиной. Она стала учителем для своей дочери на время карантина.

«У нас есть группа Вконтакте. Туда или в электронный дневник выкладывается домашнее задание, – рассказывает Мария. – Новые темы мы изучаем сами, а выполненные задания отправляем учителю. За всё нам ставят оценки в электронный журнал. Видимо, потому что дочка находится дома, а не в рабочей обстановке, у неё абсолютно нет концентрации. Раньше я не занималась с ребёнком уроками, она справлялась со всем сама. Теперь мы учимся вместе по 3-4 часа в день. Это какой-то кошмар! Почему-то задавать стали слишком много».

Мария признаётся, что заниматься по плану они не успевают. По математике уже отстают на 2 дня, а за такие предметы, как ИЗО, английский, физкультура, даже не брались. И это проблема многих родителей. «Недавно у одной из мам случился срыв, – поделилась Мария. – В нашей родительской группе она написала целую тираду с жалобой на то, что они не успевают заниматься основными предметами, а от них требуют выполнять задания по ритмике и физкультуре. Родители на пределе. Но ведь сложно не только нам. Я всегда считала преподавание очень тяжёлым трудом. А сейчас, когда мы сдаём всё в электронном виде, отправляем выполненные задания в Viber, я не представляю, как наш учитель это всё проверяет!».

Переход на домашнее обучение перевернул жизнь не во всех семьях. «У нас не возникло никаких сложностей», – отметила в беседе с «Аргументами недели» Елена Савельева. Её дочь учится в 4-м классе Раменской школы, а сын-восьмиклассник уже 2 года находится на семейном обучении. «Я не занимаюсь уроками с детьми, – рассказывает Елена. – Они делают всё сами. Мой сын – хоккеист. Из-за постоянных тренировок он учился дома ещё до карантина. Я знаю, что им присылают лекции, задания, тесты, но в их выполнение не вмешиваюсь. Мои дети справляются с программой».

Кстати, не учиться вместе с детьми советует и известный психолог Михаил Лабковский. Он пишет, что чаще всего так получается, что родители делают уроки не вместе, а вместо ребёнка. Лабковский предупреждает: «История с уроками может вылиться в конфликт. Родители раздражаются, когда ребёнок делает ошибки, ребёнка бесит контроль, все орут, потом плачут, а в итоге результата – ноль. И ещё вы удивитесь, но школа однажды закончится, а ваши отношения с ребёнком – нет. И будет очень грустно, если вы их испортите из-за какой-то там математики». Конечно, это не касается моментов, когда ребёнок сам просит помощи родителей, добавляет психолог.

А что же думают дети?

«Я скучаю по школе, – поделилась с «Аргументами недели» одиннадцатиклассница Дарья Фоминых. – В принципе, по программе я всё успеваю. Раз в неделю нам скидывают задания, мы их выполняем и отправляем обратно. Но сложно сидеть в четырёх стенах. Зато у меня появилось больше времени для подготовки к ЕГЭ. Я знаю, что мне нужно подтянуть, поэтому сама ищу вебинары и готовлюсь.

Карина Ш. учится в 7-м классе Увинской средней школы и тоже скучает по одноклассникам. «Я хочу в школу! – заявляет ученица. – Мне не нравится учиться дома, потому что нам очень много задают. Иногда приходится сидеть за уроками весь день».

В это время учителя…

Чтобы узнать, как преподаватели справляются с работой в новом формате обучения, мы поговорили с учителем русского языка, литературы и МХК гимназии имени Г.В Старовойтовой в г. Санкт-Петербург Мариной Анатольевной Шилковой.

«Расписание под дистанционную работу в нашей гимназии не менялось, – рассказывает Марина Анатольевна. – Я провожу уроки на платформе Zoom в формате видеоконференций. Это, конечно, не тот урок, который идёт в классе. Тем не менее я объясняю новый материал, домашнее задание и провожу опросы. Общаюсь с учениками по Whatsapp, в Skype и других мессенджерах. Удобная платформа – classroom.google.com. Там созданы группы, в которые выкладывается домашнее задание. Туда же ребята прикрепляют выполненные работы, а я могу сразу посмотреть, кто уже сдал их, а кто – нет. Каждый класс создал свою группу Вконтакте для дистанционного обучения. Это закрытые группы, в которые входят не только дети и работающие с классом учителя, но и завуч. Родители – по желанию. Если честно, телефон просто захлёбывается. Рабочий день получается очень растянутый. Сам урок (видеоконференция) сокращён до 30 минут. Это предусматривает СанПиН. Однако если у меня в расписании стоит, например, 2 часа на 9Б, в это время я не могу отойти от компьютера, должна быть на связи, если у ребёнка появится какой-то вопрос. Пишут не только в это время. Получаю сообщения и в час ночи тоже».

Марина Анатольевна работает с 9-11 классами. Она отмечает, что от программы школьники не отстают. Хорошо, что карантин пришёлся на 4-ю четверть, которая на 98% состоит из повторения материала. Новое – только по литературе. Обсудить творения классиков так, как это было бы в классе – невозможно. Поэтому преподаватель придумывает такие задания, которые помогут ребятам всё-таки окунуться в произведение. В режиме дистанционного обучения приходится работать практически круглосуточно.

«Проверки стало в разы больше. Если раньше я доставала очки, только чтобы разглядеть чей-то сложный почерк, то теперь я их почти не снимаю, потому что приходится много читать, – подметила преподаватель. – Я вынуждена проверять каждую работу, каждого ученика, каждый урок. При очном обучении этого делать не нужно. Раз в 10 дней я проводила проверочную работу на весь класс, отмечала ошибки и обсуждала их в общем разговоре. Конечно, главная сложность – невозможность видеть класс. Нет живого контакта. Это мешает и мне, и моим ученикам».

Учимся выживать

Форма дистанционного обучения существовала задолго до карантина. Однако сегодняшним школьникам пришлось перейти к ней в слишком короткие сроки. Не все школы успели организовать удобный процесс обучения. Сейчас нужно научиться жить в новых реалиях. «Аргументы недели» вместе с психотерапевтом Ириной Юдаевой составили список советов, которые помогут продуктивно учиться дома детям и сохранить нервы родителям.

Соблюдайте режим дня. Чтобы у ребёнка не было ощущения, что карантин – это каникулы, нужно придерживаться определённого расписания. Лучше обозначить временные рамки, когда нужно встать, когда поиграть, а когда заняться уроками. Составлять график можно вместе с детьми. Они охотнее выполняют то, что придумали сами. Хороший завтрак – залог продуктивного дня. Учёные из Кардиффского университета провели исследование среди 5000 учеников в возрасте 9-11 лет. Результаты опубликованы в журнале PublicHealthNutrition. Успеваемость школьников, которые позавтракали полезными продуктами, оказалась выше, чем у тех, кто не ел совсем.

Создайте учебное место. Обустройте его так, чтобы ребёнку было комфортно там находиться. Это может быть не официальная обстановка, как в школе, а наоборот. Повесьте плакаты любимой группы, фотографии с приятными воспоминаниями. Если ребёнок младшего возраста, можно расставить его игрушки и сказать: «Смотри, они тоже учатся!». Если жилищные условия позволяют заниматься дома в нескольких местах, можно попробовать менять локации. Для ученика это будет, как смена класса перед уроком на перемене.

Доверьте обучение ребёнку. Не стоит контролировать каждый шаг и каждую букву, написанную школьником. Это лишает его самостоятельности. Ребёнок знает, что придёт мама, всё проверит и поправит. Он не учится принимать свои решения и отвечать за поступки. Другой вопрос – если школьник сам попросит помощи или вы заметили, что у него возникли проблемы с успеваемостью. Чтобы контроль был ненавязчивым, можно просто поинтересоваться, что нового сегодня узнал ваш ребёнок. Посмотреть тему, которую он должен был пройти, и обсудить с ним. Тогда можно будет понять, выучил ли он урок, и дальше принимать решения.

Помогите решить трудности. Если зависает сайт или не загружается ссылка с домашним заданием, некоторые родители скажут: «Ну ладно, не делай!». Во-первых, школьник пропустит тему, наверстать которую потом будет сложнее. Во-вторых, родители – это авторитет. Сила воли ребёнка ещё только формируется. И такие послабления, несоблюдение графика и обязательств расслабляют его и негативно сказываются на чертах личности. Уже взрослым он легко бросит дело, в котором у него возникнут трудности.

Правильно мотивируйте. Легко договориться с ребёнком заняться уроками за новую игрушку или какую-то другую материальную ценность. Но делать это нужно аккуратно. Важно, чтобы у ребёнка была внутренняя мотивация к учёбе, а не только цель получить награду. Лучше не обещать что-то заранее, а поощрять по факту, отмечать его успехи. Когда ребёнку обещают, что-то дать за работу, у него пропадает ощущение и понимание безусловного принятия и безусловной любви. Он может считать, что заслуживает награды, только когда он хороший и соответствует чьим-то ожиданиям. Это закладывается в психику, и бессознательные установки работают потом во взрослой жизни. До 15 лет разговоры о том, что нужно хорошо учиться, чтобы поступить в институт – бесполезны. Это не мотивирует школьников, потому что причинно-следственные связи у них ещё не складываются. Детям кажется, что это ещё очень далеко и от пары уроков ничего не зависит. Мотивируйте детей своим примером. Папе, играющему в компьютерную игру, сложно заставить сына читать книги.

Объясните ребёнку, что происходит. В силу возраста дети не всегда понимают, что происходит вокруг, но всегда чувствуют, что что-то не так. Это непонимание может сказаться на их психике: постепенно пропадает доверие к родителям и к миру. Важно не врать и не запрещать что-то без объяснений. Расскажите, что есть опасность, и чтобы помочь ей скорее разрешиться, мы должны пока соблюдать такой режим. Скажите, что вместе вы всё переживёте, чтобы ребёнок почувствовал поддержку.

Выделяйте личное пространство и время для каждого члена семьи. Родители не привыкли так много контактировать с детьми, как сейчас, в условиях карантина. Плюс постоянное нахождение в четырёх стенах тяжело даётся психологически. В таком состоянии любая мелочь может вызвать конфликт. Хорошо составить расписание, когда, например, у мамы час отдыха, выделить время, когда каждый член семьи может побыть наедине с собой.