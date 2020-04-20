Странная статистика в России: почему самоизоляция не приносит ожидаемых результатов

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20 апреля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Pixabay

Глава фонда Литвиненко в Лондоне Александр Гольдфарб предполагает, что россияне массово саботируют все карантинные меры. Об этом говорит странная статистика.

Пока вспышка заболеваемости показывает, что прирост новых случаев не снижается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ежедневный прирост новых случаев вызывает беспокойство. Вчера их было 6,060. Накануне — 4,785. За день до этого — 4,070. А днем раньше — 3,448. Сегодня однако был зафиксирован небольшой спад.

Александр Гольдфарб считает, что это в высшей степени странно. Прошел уже 21 день с момента объявления в России режима самоизоляции (указано стрелкой на графике в правом нижнем углу), а заболеваемость с каждым днем увеличивается. Между тем в других странах прирост стабилизировался через 12-15 дней карантина.

"Почему карантин в России не сработал? Сторонники теорий заговора среди моих знакомых утверждают, что российские власти выдают фальшивые цифры. Правда, непонятно, зачем им нужно убеждать мир и собственных граждан, что эпидемия ускоряется, когда она на самом деле замедляется. Я все же думаю, что цифры на этот раз реальные, и россияне в массовом порядке саботируют карантин, в отличие от других народов", – заключил Гольдфарб.

В России за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 4268. В общей сложности к настоящему моменту зафиксировали 47 121 случай коронавируса нового типа в 85 регионах. Общее число летальных исходов увеличилось до 405.