Челябинская область сможет выпускать облигации и давать взаймы

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20 апреля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Заседание Госдумы РФ. Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Госдума РФ приняла очередной пакет антикризисных законов. Челябинская область сможет давать взаймы другим регионам, а при необходимости выпускать собственные облигации.

Новые законопроекты прокомментировал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. По его словам, все законопроекты направлены на устранение последствий пандемии коронавируса. Были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие выплаты медицинских работников от НДФЛ. Также этот налог теперь не будет взиматься с субсидий из федерального бюджета, которые получит бизнес, включенный в специальный единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, депутаты приняли закон, разрешающий регионам выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга, а также брать друг у друга трехлетние бюджетные займы.

«Это актуально, особенно когда речь идет о строительстве объектов, которые имеют межрегиональное значение. Норма начнет действовать с 2021 года», - уточнил Литовченко.

Он также рассказал, что другой закон смягчает требования к госзакупкам. «Они увеличивают с 300 тыс. до 600 тыс. рублей максимальную сумму закупки товара (работы, услуги) у единственного поставщика, а годовой объем таких закупок в процентном отношении - с 5% до 10%», - отметил парламентарий.

Госдума установила льготы для самозанятых граждан, которые теперь могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и бизнес, и за налоговые послабления для предприятий, закупающих тесты, препараты и иные способы борьбы с COVID-19. В окончательном чтении были утверждены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят предприятиям взять под госгарантии кредиты для начисления зарплат работникам.