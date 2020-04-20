Сознательная москвичка «сдала» сына полиции. Мужчина болен коронавирусом, но нарушил режим карантина

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20 апреля 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сознательная москвичка позвонила в полицию, когда ее сын нарушил режим карантина. Мужчина вышел из дома, несмотря на то, что у него обнаружили коронавирус, чем подверг окружающих риску заражения.

Два дня назад у него подтвердился диагноз, но из-за легкого течения болезни пациента оставили дома на условиях жёсткого карантина. Но, как, пишет @tv360ru. на следующий день 36-летний мужчина решил нарушить режим и вышел из дома.

Об этом в полицию сообщила его мать. Пациента задержали и принудительно отправили в обсерватор. Кроме того, ему грозит штраф.