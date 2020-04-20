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В Санкт-Петербурге число выздоровевших от коронавируса нового типа составляет 250 человек

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Санкт-Петербурге число выздоровевших от коронавируса нового типа составляет 250 человек
pixabay.com

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выздоровели восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число поборовших инфекцию с начала эпидемии – 253.

За сутки в регионе на коронавирус нового типа обследовано 4768 человек. На карантине находится 4144 жителя, из них 78 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 - контактные.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 1846 случаев заражения COVID-19, скончались 8 человек..

Ранее во Владивостоке пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция" на несколько часов самовольно покинул больницу. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в УМВД РФ по Приморскому краю.

ЕЧ

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