Отменить налоги для бедных? «Для этого сейчас не время», считает глава ВТБ

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ВТБ Андрей Костин считает отмену НДФЛ для бедных несвоевременной мерой. Банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».

Глава ВТБ объяснил, что сейчас главная задача состоит в определении сфер, которые прежде всего нуждаются в поддержке, потому что те, кто даже сейчас не самые бедные, могут стать бедными позднее, сказал он в интервью РБК. Странно, но по логике Костина те, кто сейчас самые бедные, видимо, могут резко разбогатеть?

Напомним, еще в сентябре прошлого года Андрей Костин предлагал освободить граждан с низкими доходами от налогов. Тогда с этой идеей не согласился глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, совсем недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась поддержать россиян прямыми выплатами, решив, что «в этом нет никакой необходимости в наших условиях». Так что это нам еще придестя поддержать родное государство налогами.